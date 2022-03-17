المنفي يبحث الأوضاع المعيشية والاقتصادية في غريان

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس مع وفد من بلدية غريان الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في البلدية، والخطوات التي يجب اتخاذها لدعم القطاع الصحي والتعليمي، والأمني.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن وفد بلدية غريان استعرض أمام المنفي المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات خاصة الكهرباء والمياه والبنية التحتية.

وأكد وفد البلدية خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي استمرار دعمهم للمجلس الذي يهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا من أجل الوصول بها إلى بر الأمان من خلال مشروع المصالحة الوطنية الذي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات.

بدوره أكد المنفي العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه عمل البلدية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، موضحاً أن بلدية غريان وكل بلديات ليبيا جزء من مشروع المصالحة الوطنية الذي يسعى المجلس الرئاسي لتحقيقه لرأب الصدع ولتحقيق السلام والاستقرار الدائم.