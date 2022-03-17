شكشك يطالب المركزي بتنفيذ الحوالات الخاصة بعلاج المرضى بالخارج

طالب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير؛ بسرعة تنفيذ تحويلات العلاج للمرضى في الخارج؛ للحفاظ على صحتهم وضمان نجاح الإجراءات التنظيمية التي تمت الفترة الأخيرة.

ودعا شكشك، في خطاب موجه إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، الخميس؛ إلى عدم تحميل المرضى تبعات وأخطاء الآخرين وعلى وجه الخصوص ما يقوم به رئيس مجلس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله من حجب الإيرادات النفطية خارج إطار القانون، وفق قوله.

وحذر شكشك من توقف تقديم الخدمات العلاجية للمرضى ببعض الساحات، نتيجة تنامي الديون وتأخر وزارة الصحة عن السداد، مشيرًا إلى مخاطبة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بهذا الخصوص.

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