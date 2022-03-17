أمريكا تجدد دعمها لجهود إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا

دعا المندوب الأمريكي في مجلس الأمن، جيفري دي لورينتيس، مجلسي النواب والدولة للمشاركة في الحوار الذي تيسره الأمم المتحدة لإيجاد قاعدة دستورية توافقية للانتخابات القادمة.

وأكد الدبلوماسي الأمريكي في كلمة أمام مجلس الأمن، الأربعاء بشأن ليبيا، أن بلاده تدعم الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة والمفوضية الوطنية للانتخابات للتحضير لانتخابات نهائية، وإجراء عملية تصويت حرة ونزيهة كونها الطريق الوحيد للاستقرار والازدهار للشعب الليبي، وعلينا دعم رغبته في الانتخابات.

وشدد لورينتيس على أهمية تأييد جهود المستشارة ستيفاني ويليامز في سبيل التوافق السياسي بين الأطراف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

ووصف لورينتيس الوضع الحالي في البلاد بـ”المقلق للغاية”محذرا من عواقب تطور الوضع الحالي والوصول للتصعيد والعنف.

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