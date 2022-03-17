نورلاند يلتقي الدبيبة ويؤكد على ضرورة فتح المجال الجوي أمام الرحلات الداخلية

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التقى، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة.

وقال نورلاند، إن الاجتماع تركّز حول منع اندلاع أي أعمال عنف وإعادة فتح المجال الجوي الليبي أمام الرحلات الداخلية.

وأضاف، أنه أكد للدبيبة على ضرورة أن تتم إعادة فتح المجال الجوي على الفور أمام الرحلات الداخلية.

وقال نورلاند، إن الجميع يأمل في إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، مشيرًا إلى أنه شدّد على أهمية المشاركة في جهود وساطة النوايا الحسنة لمساعدة ليبيا على الحفاظ على الاستقرار والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ما فتئ الليبيون يطالبون بها.

1/3 السفير نورلاند في #طرابلس: “ناقشنا أنا ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الوضع السياسي الحالي مع التركيز بشكل خاص على منع اندلاع أي أعمال عنف. كما ناقشنا التوزيع المسؤول لثروة #ليبيا النفطية لصالح كل الشعب الليبي. pic.twitter.com/urxROeEKoF — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) March 17, 2022

ودخلت ليبيا في أزمة سياسية جديدة إزاء رفض الدبيبة تسليم السلطة التنفيذية للحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.

واتهم باشاغا الدبيبة بمنع أعضاء حكومته من السفر من طرابلس إلى طبرق في شرق البلاد حيث مقر البرلمان، لأداء اليمين.

وقال باشاغا إن الدبيبة أقفل المجال الجوي الليبي بالكامل، ما يمثل انتهاكا لحق التنقل، واعتداء على السلطة الدستورية والسياسية.