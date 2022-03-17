ستيفاني: أشيدُ برسائل المجلس الرئاسي المنادية بالوحدة والحفاظ على الهدوء

اعتبرت “ستيفاني ويليامز” مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي، بعدد من السفراء المعُتمدين لدى ليبيا، يساهم في تعزيز مبادرة الأمم المتحدة في إعادة ليبيا للمسار الهادف لإجراء الانتخابات.

وقالت “ستيفاني”، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “سُعدت بمشاركتي- عبر تقنية الإتصال المرئي- يوم أمس في اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو عبدالله اللافي، مع عدد من السفراء المعُتمدين لدى ليبيا”.

وأضافت “ستيفاني”: “عبرت عن امتناني للدعم الكبير الذي أعرب عنه المجلس الرئاسي والمجتمع الدولي لمبادرة الأمم المتحدة الرامية لتيسير اجتماع يجمع بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”.

وتابعت: “تكمُن أهمية مبادرة الأمم المتحدة في إعادة ليبيا للمسار الهادف لإجراء الانتخابات والقائم على أساس دستوري متين ويتماشى تماماً مع مبدأ عملية بقيادة وملكية ليبية”.

واستطردت: “أشدتُ بالمجلس الرئاسي على إرساله رسائل ثابتة ومتسقة تُـنادي بالوحدة وضرورة الحفاظ على الهدوء، بالإضافة إلى الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية الوطني”.