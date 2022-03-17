بحضور الزادمة.. القطراني: المنطقة الشرقية أصبحت تتبع الحكومة الليبية برئاسة باشاغا

باشرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا مهامها بالمنطقة الشرقية بعد إتمام إجراءات التسليم والتسلم الرسمية اليوم الخميس في بنغازي.

وشارك نائب رئيس الوزراء المنطقة الجنوبية بالحكومة الليبية سالم معتوق الزادمة، في مراسم استلام كافة المقرات الحكومية في المنطقة الشرقية رفقة نائب رئيس الوزراء علي القطراني.

وفي هذا السياق، أكد القطراني، في مؤتمر صحفي ببنغازي تكليفه باستلام مقرات الوزارات الواقعة في شرق البلاد وأن إجراءات الاستلام تمت في أجواء إيجابية وديمقراطية.

وقال «القطراني» إنه يتشرف “بإتمام إجراءات الاستلام بمختلف مقرات ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الشرقية في أجواء إيجابية وديمقراطية يسودها روح التعاون ونبذ الفرقة”.

وتابع: ” وهنا أجد من الواجب التأكيد لشعبنا بالعمل ليل نهار على تقديم الخدمات لمواطنينا والقيام بكل ما يلزم لإنجاز الانتخابات في موعدها المقرر، وفقًا لما أقره مجلس النواب بالتعديل الدستوري الـ 12″.

وأردف «القطراني»، أنه وبهذه المناسبة “أدعو كافة أبناء الوطن الذين يؤمنون بالدولة المدنية والتداول السلمي للسلطة؛ بالوقوف صفًا واحدًا للنهوض بالبلاد والخروج بها من غيات الفوضى والتشرذم في ظل متغيرات إقليمية ودولية تلزمنا جميعًا بترك خلافاتنا وجعلها من الماضي، في ظل وطن يجمعنا ويسع الجميع بدون إقصاء أو تهميش بل أساسه المشاركة والتوزيع العادل لثروات البلاد”.

وختم البيان موضحًا أن ” الحكومة الليبية جاءت بتوافق ليبي ليبي تحت مظلة مجلس النواب وبالتوافق مع مجلس الدولة دون أي تدخلات أو إملاءات خارجية رافعين شعار انتصار سيادة الوطن وسنظل محافظين عليها ما استطعنا لذلك سبيلا”.