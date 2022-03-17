نورلاند يطالب الدبيبة بمنع اندلاع أي أعمال عنف وإعادة فتح المجال الجوي أمام الرحلات الداخلية

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طلب، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، من رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، بمنع اندلاع أي أعمال عنف وإعادة فتح المجال الجوي الليبي أمام الرحلات الداخلية.

وقال نورلاند، “ناقشنا أنا ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الوضع السياسي الحالي مع التركيز بشكل خاص على منع اندلاع أي أعمال عنف. كما ناقشنا التوزيع المسؤول لثروة ليبيا النفطية لصالح كل الشعب الليبي”.

وأضاف، “أكدت على ضرورة على إعادة فتح المجال الجوي الليبي على الفور أمام الرحلات الداخلية”.

وتابع نورلاند، أن “مع دخول ليبيا ما يأمله الجميع أن تكون المراحل النهائية للحكم المؤقت، شدّدت على أهمية المشاركة في جهود وساطة النوايا الحسنة لمساعدة ليبيا على الحفاظ على الاستقرار والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ما فتئ الليبيون يطالبون بها.”