مراسل 218: لقاء مرتقب بين باشاغا ووليامز في تونس

أفاد مراسل “218” في تونس عن استعداد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا رفقة وفد حكومي؛ لعقد لقاء مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز في العاصمة التونسية.

وأضاف المراسل أن الوفد الحكومي المرافق لباشاغا، يضم نائبه خالد الأسطى ووزير الصحة عثمان عبد الجليل بالإضافة إلى وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد فرحات.

ويأتي اللقاء المرتقب بعد أن أبدى باشاغا ترحيبه بالوساطات الدولية والأممية لنزع فتيل الأزمة المتصاعدة مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة على خلفية رفض الأخير تسليم السلطة وتمسكه بإجراء انتخابات برلمانية في يونيو المقبل.

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