رئيس الرئاسي يبحث الأوضاع المعيشية لبلدية غريان

طرابلس 17 مارس 2022 (وال) _ بحث رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، اليوم الخميس مع فداً من بلدية غريان، المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات، لاسيما الكهرباء والمياه والبنية التحتية.

وتطرق اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي إلى الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في البلدية، والخطوات التي يجب اتخاذها لدعم القطاع الصحي والتعليمي، والأمني.

وأكد وفد البلدية على استمرار دعمهم للمجلس الذي يهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا من أجل الوصول بها إلى بر الأمان من خلال مشروع المصالحة الوطنية، الذي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات.

بدوره، أكد رئيس الرئاسي، العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه عمل البلدية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، موضحاً أن بلدية غريان وكل بلديات ليبيا جزء من مشروع المصالحة الوطنية الذي يسعى المجلس الرئاسي لتحقيقه لرأب الصدع ولتحقيق السلام والاستقرار الدائم. (وال _ طرابلس) ح س / ه ع

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