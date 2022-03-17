أبوجناح يبحث مع وزير الصحة التركي سداد الديون المستحقة على ليبيا

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية- وزير الصحة المكلف- رمضان أبوجناح، اليوم الخميس، مع وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة حول عددٍ من الملفات، أبرزها، سداد الديون المستحقة على الدولة الليبية، والمترتّبة عن علاج المرضى الليبين بدولة تركيا.

كما تناول الاجتماع، تعزيز التعاون الصحي المشترك بين البلدين، وتبادل الخبرات.

يشار إلى الاجتماع عقد على هامش زيارة أبوجناح إلى دولة تركيا، للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى حول الصحة والهجرة في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية تحت “تشكيل رؤية مشتركة لصحة اللاجئين والمهاجرين”.