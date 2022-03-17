ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

17 March, 2022

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة أسلاك ضغط عال تقدر بمسافة 1000ألف متر، ومحاولة سرقة محول هوائي من قبل مجموعة خارجة عن القانون اعتدت على خط الساحل بالحنية التابع لدائرة توزيع الساحل.

وأكدت الشركة أن الاعتداءات والسرقات لمكونات الشبكة أعمال إجرامية ستؤثر على المواطنين بالسلب، كونها خطوطا ذات أهمية في تغذية المناطق بالتيار الكهربائي وتكبد الشركة تكاليف وخسائر مادية مضاعفة.