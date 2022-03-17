وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال يطالب بإعادة النظر في سعر صرف النقد الأجنبي

ليبيا – اجتمع وزير الاقتصاد و التجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج أمس الأربعاء مع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي ونقيب الخبازين.

المجتمعون ناقشوا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة أسعار بعض السلع و خاصة الدقيق، ومدى توفر مخزون بالأسواق و كيفية متابعة توزيع الدقيق 25 و 50 كيلو جرامًا على المخابز مباشرة بتنسيق مع نقيب الخبازين.

بدوره، أكد الحويج على أهمية تشكيل لجنة من الجهات المختصة تتولى جميع الإجراءات للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن، مطالبًا بإعادة النظر في سعر الصرف الأجنبي مقابل الدينار الليبي و إمكانية دعم بعض السلع الأساسية.

كما تطرق الحضور الى ارتفاع الأسعار العالمية للقمح ومناقشة العراقيل الخاصة بالمواصفات المعتمدة بنسبة البروتين لمادة القمح وضرورة تنفيذ الأسعار الاسترشادية المحددة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة وعلى جهاز الحرس البلدي وضعها قيد التنفيذ.

هذا وحضر الاجتماع كل من وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ورئيس جهاز الحرس البلدي، ومدير إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية، ومدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة، واتحاد الصناعة الليبية، ونقيب الخبازين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية