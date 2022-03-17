القطراني يباشر مهامه في بنغازي.. وسط مخاوف من عودة شبح الانقسام

أكد النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية علي القطراني، أن المنطقة الشرقية؛ باتت خاضعة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، عقب تسلّم مهامه ومباشرة عمله من ديوان مقر الحكومة بمدينة بنغازي.

وجاءت تصريحات القطراني في مؤتمر صحافي الخميس بمقر ديوان الحكومة ببنغازي والذي أعلن فيه مباشرة مهامه دون إجراء عمليات التسليم والتسلّم مع وزراء حكومة الوحدة.

وتأتي الخطوة بالتزامن مع لقاء مرتقب بين باشاغا رفقة عدد من أعضاء حكومته بالمستشارة الأممية ستيفاني وليامز في العاصمة التونسية لإجراء مباحثات يتوقع أن تناقش سبل إنهاء أزمة تسليم السلطة مع حكومة الوحدة.

ويتخوف مراقبون من تؤدي خطوة القطراني إلى إعادة سيناريو الانقسام الذي شهدته البلاد إبان حكومتيْ السراج والثني وتوسع دائرة التشظي مع استمرار رفض الدبيبة أى مبادرات تقضى بتسليم السلطة.

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