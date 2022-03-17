الدبيبة حريصون على إجراء الانتخابات

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التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند. لبحث تعزيز التعاون بين البلدين وآخر المستجدات السياسية في البلاد.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء، اليوم الخميس، حرص حكومته على إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. مطالبًا كل الأطراف المعنية بالإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالانتخابات.

وجدد الدبيبة، دعمه لجهود المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز. من أجل الخروج بقاعدة دستورية تمكن الليبيين من اختيار سلطتهم التشريعية القادمة.

1/3 السفير نورلاند في #طرابلس: “ناقشنا أنا ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الوضع السياسي الحالي مع التركيز بشكل خاص على منع اندلاع أي أعمال عنف. كما ناقشنا التوزيع المسؤول لثروة #ليبيا النفطية لصالح كل الشعب الليبي. pic.twitter.com/urxROeEKoF — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) March 17, 2022

وأشار رئيس الحكومة إلى وضع حكومة الوحدة الوطنية لخطة تدعم بها المؤسسات والشركات النفطية. للرفع من معدلات الإنتاج للمساهمة في الحد من العجز العالمي الحاصل في قطاع الطاقة.

ومن جهته، قال نورلاند، إن الاجتماع تركّز حول منع اندلاع أي أعمال عنف وإعادة فتح المجال الجوي الليبي أمام الرحلات الداخلية.

وأضاف، أنه أكد للدبيبة على ضرورة أن تتم إعادة فتح المجال الجوي على الفور أمام الرحلات الداخلية.

وقال نورلاند، إن الجميع يأمل في إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، مشيرًا إلى أنه شدّد على أهمية المشاركة في جهود وساطة النوايا الحسنة لمساعدة ليبيا على الحفاظ على الاستقرار والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ما فتئ الليبيون يطالبون بها.