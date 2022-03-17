المنفي لـ”أعضاء بمجلس الدولة”: ماضون نحو المصالحة بخطوات ثابتة

ناقش رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس مستجدات العملية السياسية، مع عدد من أعضاء مجلس الدولة.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي في بيان طالعته “الساعة 24″، أن اللقاء استعرض سُبل دفع العملية السياسية، من خلال العمل على المحافظة على الزخم الشعبي لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، تلبيةً لتطلعات الليبيين الذين سجلوا أسماءهم في قوائم الناخبين.

كما بحث اللقاء سُبل التوافق على إطار قانوني لإنجاح الانتخابات باعتبارها الحل للأزمة، وشدد المنفي على المضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق المصالحة بمبدأ الحوار بعيداً عن المغالبة، مؤكداً على ضرورة الشراكة بين كل الأطراف السياسية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

بدورهم، أكد أعضاء مجلس الدولة خلال اللقاء على دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي ودعم مبادرته لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.