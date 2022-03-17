 العابد يبحث مع نظيره الفلسطيني آليات تنفيذ بنود مذكرة التفاهم في مجال العمل

العنوان-طرابلس

عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، علي العابد، اجتماعا عبر تطبيق زووم مع نظيره الفلسطيني، نصري أبوجيش، حيث تمحور حول آليات التنسيق لتشكيل اللجان الفنية ما بين الوزارتين لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم في مجالات العمل الموقعة بين الجانبين في 14 فبراير الماضي، وفق وزارة العمل والتأهيل.

وبحسب وزارة العمل شارك في الاجتماع إلى جانب العابد وأبوجيش، كل من أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم وبحضور وكيل وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون الاستخدام علي الهادي ضو، ووكيل وزارة العمل الفلسطينية علي الصاوي، بحضور مديري الإدارات والمكاتب بالوزارتين.

وقالت الوزارة، اليوم الخميس، إن الاجتماع تناول آليات التنسيق لتفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت بين البلدين في العاصمة طرابلس أخيرا بحضور رئيسي الوزراء من الجانبين.

وأضافت الوزارة أن العابد أكد خلال الاجتماع عمق وأصالة العلاقات ما بين البلدين الشقيقين، مجددا موقف ليبيا الثابت من القضية الفلسطينية ودعمها في منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية بخصوص قضايا العمل في فلسطين.

من جانبه أكد الجانب الفلسطيني على متانة العلاقة بين البلدين، مشيدا بمواقف الشعب الليبي والحكومة الليبية من القضية الفلسطينية، مثنيا على التعاون الفعال من جانب وزارة العمل والتأهيل فيما يخص قضايا العمل والتكوين المهني ما بين الوزارتين.