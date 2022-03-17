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المالية تحيل أذونات صرف علاوة الأبناء للمصرف المركزي

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أحالت وزارة المالية في حكومة الوحدة أذونات صرف علاوة الأبناء عن الربع الأول من العام الحالي إلى إدارة العمليات المصرفية في مصرف ليبيا المركزي؛ تمهيدًا لتسييلها في حسابات المواطنين وفقًا لبيان رسمي عممته الحكومة عبر منصاتها، الخميس.

وكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أصدر تعليمات، الثلاثاء، إلى وزارة المالية والمصرف المركزي بالبدء في إجراءات صرف علاوة الأبناء عن تسعة أشهر على أن يتم ذلك قبل حلول شهر رمضان.

و تشهد الأسواق منذ مطلع العام الحالي ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار إذ بلغ متوسط سعر صندوق زيت الطهي في منتصف مارس 2022 أكثر من 130دينارًا وسجل سعر قنطار الدقيق 300دينار، مما دفع إلى ارتفاع سعر رغيف الخبز إلى ما يقارب 50.0 قرش إلى جانب ارتفاع السلع التموينية الأساسية بينها السكر و الأرز و معجون الطماطم.

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قناة 218 الليبية

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