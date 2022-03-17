وزيرا الاقتصاد والحكم المحلي يبحثان توزيع الدقيق على المخابز مباشرة بالتنسيق مع نقيب الخبازين

ناقش وزير الحكم المحلي بحكومة تصريف الأعمال بدر الدين التومي مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أسعار بعض السلع وخاصة الدقيق ومدى توفر مخزون بالأسواق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم وحضره وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ورئيس جهاز الحرس البلدي ومدير إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية ومدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد ونقيب الخبازين.

حيث بحثت الأطراف في الاجتماع كيفية متابعة توزيع الدقيق على المخابز مباشرة بتنسيق مع نقيب الخبازين بالإضافة إلى نقاش العراقيل الخاصة بالمواصفات المعتمدة بنسبة البروتين للقمح.

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