افتتاح صالة الركاب الجديدة ببنينا

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال مدير مكتب الشؤون الادارية والمالية بمطار بنينا الدولي أسامة الفرجاني. إن افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا سيكون خلال الفترة القريبة القادمة .

وأوضح الفرجاني في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، أن نسبة إنجاز العمل في المبنى وصلت إلى 90 ‎%‎. مشيراً إلى أن الافتتاح سيكون رمزي، والتشغيل سيكون بعد شهر رمضان المبارك.

وكانت شركة الريان القابضة باشرت في أعمال تنفيذ مشروع صالة الركاب بمطار بنينا الدولي، وذلك منذ مطلع شهر يناير الماضي.

وأضافت الشركة، أن مهندسي وفنيي وعمال الشركة باشروا بموقع المشروع لإنهاء العمل بالشكل المطلوب وفي الوقت المحدد لتنفيذ المشروع.

وقالت، إن التصاميم الجديدة تم اعتمادها من مالك المشروع، جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات. وذلك لتواكب الاحتياجات المطلوبة عالميا والتي تتسم بالحداثة والجودة العالية .

صالة ركاب مطار بنينا

ولفتت الشركة، إلى أنها قامت بإحياء مشروع إنشاء صالة الركاب بمطار بنينا الدولي بعد توقف المشروع عام 2014.

وأوضحت، أن مساحة الصالة تبلغ 13000 متر مربع.

وأشارت الشركة إلى أن جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات كان قد أبرم عقد تنفيذ صالة الركاب المؤقتة بالمطار عام 2012 مع شركة نيمو الكورية.

وذكرت أن الشركة الكورية باشرت العمل في تنفيذ بعض الأعمال المدنية، إلا أن العمل توقف عام 2014 .

وقالت شركة الريان القابضة إنها قامت بالتفاوض مع شركة نيمو الكورية تحت إشراف جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات في عام 2020 على تنفيذ الصالة.

وأكدت، أن جهود جميع الأطراف تكللت بالنجاح، وتم الاتفاق على تنفيذ العمل من قبل شركة الريان القابضة.

وأضافت، أنها قامت خلال الفترة السابقة بدراسة التصاميم والرسومات والعمل على تطويرها بشكل كامل يتناسب مع المتطلبات العالمية. ويضمن حل لمشكلة مطار بنينا لحين استكمال تنفيذ المطار الرئيسي لمدينة بنغازي.