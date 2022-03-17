باشاغا يرحّب بكلمات رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي ووكيلة الأمين العام في اجتماع مجلس الأمن

رحّب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا يرحب بكلمات رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو في اجتماع مجلس الأمن.

باشاغا، وبحسب المكتب الإعلامي التابع له، أوضح أن الكلمات أكدت جميعها على إجراء انتخابات ليبية وطنية رئاسية وتشريعية شفافة ونزيهة في كامل ليبيا، مؤكداً على أن هذه الانتخابات لا يمكن أن تجرى في ظل الانقسام والصراعات.