باشاغا يلتقي سفير التشيك لدى ليبيا

التقى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الخميس جان فيسيتال سفير جمهورية التشيك لدى ليبيا، لبحث أبرز المستجدات السياسية ومناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويأتي ذلك في إطار اللقاءات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب مع عدد من سفراء الدول لبحث تعزيز العلاقات الثنائية.

وناقش باشاغا مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال أمس الأربعاء التعاون مع الجانب البريطاني فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي، وأكد دعمه لجميع الجهود الرامية لتعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة على أمن واستقرار البلاد، فيما أعربت السفيرة بدورها عن استعداد لندن تعزيز التعاون بين البلدين.

كما بحث باشاغا خلال لقائه السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت أمس الأربعاء آخر التطورات السياسية.

‏وخلال اجتماع باشاغا بسفير إسبانيا خافيير لاراشي الأحد الماضي ناقش اللقاء مستجدات الوضع السياسي، وأكد الطرفان على ضرورة تجنب العنف ودعم الحلول السلمية والقانونية لضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق إطار زمني محدد.

‏وأكد باشاغا خلال لقائه بالسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند يوم السبت الماضي على موقفه باستخدام كافة الطرق السلمية والقانونية لمباشرة عمل الحكومة من ‎طرابلس، للبدء في تسيير العملية الانتخابية ولتوفير الخدمات بشكل عاجل وسريع لكل الليبيين.