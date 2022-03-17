بسبب تأخر مرتباتهم. موظفو الوطنية للنفط ببنغازي يطالبون حكومة الدبيبة بعدم تسييس قطاع النفط

العنوان-بنغازي

استنكر موظفي المؤسسة الوطنية للنفط بنغازي التهميش المتعمد من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، والمتمثل في منعها صرف المرتبات وتأخرها لمدة تجاوزت الأربعة أشهر.

وأشار الموظفين في بيان لهم، اليوم الخميس، أن الحكومة لا تنظر في العواقب الخطيرة المترتبة على منع المرتبات وما مس الموظفين من ظلم كبير يتفاقم وقعه بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وطالب الموظفين من الحكومة بسرعة صرف المرتبات استجابة للدعوات الدولية في مجلس الأمن بعدم تسيس قطاع النفط والتوزيع العادل لإيراداته.

كما طالب الموظفين وبشكل عاجل “بضرورة تسوية أوضاع الموظفين الإدارية والتوقيع على تنسيبهم للشركات التي عينوا فيها بشكل عاجل يضمن كافة حقوقهم بما فيها الفئات الوظيفية وعدم دخولهم في متاهات مالية في المستقبل”.

وحذر الموظفين بأن عدم تلبية مطالبهم الشرعية ستعقبه خطوات تصعيدية لا يمكن التنبؤ بمداها بسبب شدة الظلم الواقع عليهم وعلى أسرهم وأطفالهم في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الوضع المعيشي.