الشيباني: توسع حكومة الدبيبة في الانفاق لن يُبقى في الخزانة العامة فلسٌ أحمر

ليبيا – وصف المحلل الاقتصادي محمد الشيباني قرار رئيس مجلس النواب الذي طالب فيه باحتجاز إيرادات النفط في حساب مصرف ليبيا الخارجي وعدم تحويلها إلى حسابات الإيرادات العامة بالمصرف المركزي بـ”الصائب”.

الشيباني وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أشار إلى أن حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة لا ترغب في تسليم السلطة، بينما تتوسع في الإنفاق، واستمرار الوضع الحالي يعني أنه لن يبقى في الخزانة العامة فلس أحمر.

ونوه إلى أن الاحتفاظ بموارد النفط لا يعني توقف الإنتاج، بل بقاء الإيرادات النفطية مجمدة، خاصة في ظل وجود حكومتين في البلاد وهذا غير مقبول.

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