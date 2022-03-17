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نورلاند يشيد بجهود المنفي الداعمة لمبادرة البعثة الأممية

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند عن تقديره لموقف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الداعم لدعمه لمقترحات ستيفاني ويليامز بشأن تعاون مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية.

وأشاد السفير نورلاند، عقب حديثه مع المنفي الخميس، بالدور المهم الذي يلعبه المجلس الرئاسي في الحفاظ على الهدوء وتعزيز المصالحة، بعد أن أعلن المنفي تأييده لمقترح ستيفاني لمعالجة الانسداد السياسي في البلاد.

يذكر أن المستشارة الأممية ستيفانى وليامز دعت مجلسي النواب والدولة إلى تشكيل لجنة مشتركة لوضع قاعدة دستورية لإنجاز الانتخابات بالتزامن مع جهود لمراجعة القوانين الانتخابية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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