«الخدمة المدنية» تحيل بيانات 62 ألف موظف لـ«المالية» للإفراج عن رواتبهم

أحالت وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، بيانات أكثر من 62 ألف موظف بوزارة التربية والتعليم والوحدات الإدارية، إلى وزارة المالية ممن يستحقون صرف الرواتب وتنطبق عليهم شروط الإفراج.

وقالت وزارة الخدمة المدنية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الوزير المكلف علي العابد أحال لوزارة المالية بيانات 36.463 ألف موظف ومعلم بوزارة التربية والتعليم الذين لم تصرف رواتبهم من تاريخ مباشرتهم وانطبقت عليهم شروط الإفراج.

– «المالية»: تسليم أذونات الصرف الخاصة برواتب مارس للمصرف المركزي

وأضافت أن الوزير أحال أيضا بيانات 25.753 ألف موظف بالوحدة الإدارية موزعين على 198 وحدة إدارية، ممكن انطبقت عليهم شروط الإفراج إلى وزارة المالية لإتمام الإجراءات المالية الخاصة بصرف الرواتب.

والإثنين الماضي، أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أنها سلمت أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر مارس لجميع الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.