باشاغا يشدد على تهيئة الظروف المثالية لإجراء الانتخابات

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أن الانتخابات الليبية لا يمكن أن تجرى في ظل الانقسام والصراعات.

جاء ذلك في بيان صدر عن باشاغا رحب من خلاله بكلمات رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو في اجتماع مجلس الأمن، والتي أكدت جميعها على إجراء انتخابات ليبية وطنية رئاسية وتشريعية شفافة ونزيهة في كامل ليبيا تحقيقياً لآمال أكثر من مليوني ناخب، وبما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ومؤتمرات برلين 1، وبرلين 2، وباريس، حسب ما جاء في البيان.

كما شدد باشاغا على أن أي مبادرات تهدف إلى عقد انتخابات تشريعية فقط في بعض المناطق الليبية دون أخرى قد تؤدي إلى خلق الانقسام وزرع الفتنة بين الليبيين.

يذكر أن مجلس الأمن قد عقد جلسة إحاطة وتشاور يوم أمس بخصوص الوضع في ليبيا، ناقش خلالها المجتمعون مواضيع عدة أبرزها موضوع العقوبات على ليبيا وموضوع التمديد لمهمة عمل البعثة الأممية، إضافة إلى سبل الوصول إلى إجراء الانتخابات الليبية.

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