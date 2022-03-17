امغيب: الدول الأجنبية لا يحق لها التدخل في السيادة الليبية وإنما نعول على الشعب والإرادة المحلية

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، وتمسكها بعدم التسليم والتسلّم للحكومة الليبية لا يدعو إلى الانقسام فقط بل إلى العودة للمربع الأول ودائرة العنف والصراع المسلح بحسب ما قام به من خطوات تصعيدية في الآونة الأخيرة.

امغيب، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “نحن في مرحلة ووقت حساس لا نريد فيه التدخل الأجنبي، والاتفاق حصل بإرادة ليبية خالصة ولكن الدبيبة يريد تنفيذ رغبات وطموح وأجندة دول، وعدم انجرار رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إلى الحرب، ورغبته دخول العاصمة بقوة السلام لا بقوة السلاح، هو تصرف حكيم، ولذلك تغيرت وجهة نظر المجتمع الدولي والدول المتدخلة في الشأن الليبي”.

وتابع: “سنرى الفترة القادمة الاعتراف بالحكومة دوليا، ولا يهمنا التعويل كثيرا على الدعم الدولي للسلطة التنفيذية، فالدول الأجنبية لا يحق لها التدخل في السيادة الليبية، وإنما نعول على الشعب والإرادة المحلية، وموعد الانتخابات هو اختصاص المفوضية العليا للانتخابات، وقد صرحتْ بوجود قوة قاهرة وعقبات أمامها”.

وأضاف: “سعي الدبيبة لإجراء الانتخابات في نهاية يونيو القادم، حسب تصريحاته، هي خطوة عبثية لإطالة الأزمة السياسية، وديوان رئاسة الوزراء في المنطقة الشرقية شهد تسليما وتسلّما سلسا وسلميا بين رئيس ديوان المنطقة الشرقية بحكومة الوحدة رضا فريطيس ونائب رئيس الحكومة الليبية علي القطراني، ونائب رئيس الحكومة عن الجنوب سالم الزادمة كان ضمن الحضور، وأكد أن التسليم والتسلّم في المنطقة الجنوبية سيكون نهاية الأسبوع القادم بعد إجراء الترتيبات اللازمة”.