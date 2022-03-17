بعد تسلم القطراني.. الغزالي: الأسبوع المقبل تسلّم مقر رئاسة الوزراء في الجنوب

قال مدير المكتب الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء ببنغازي صلاح الغزالي، إن مقر رئاسة الوزراء في بنغازي تم تسليمه، اليوم الخميس، للنائب الأول لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان علي القطراني .

وأضاف الغزالي، في تصريحات صحفية، أن التسليم تم من رئيس الديوان رضا فرج الفريطيس إلى النائب مباشرة .

ولفت إلى أن مراسم التسليم والتسلّم تمّت بحضور مجموعة من الوزراء، على رأسهم نائب رئيس الوزراء علي القطراني ومجموعة من أعضاء البرلمان وعميد بلدية بنغازي ومديري مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية والجنوبية.

وأكّد أن كل الحاضرين دعموا شرعية الحكومة الجديدة، والتي ستباشر عملها من العاصمة قريبا، لافتا إلى أن المنطقة الشرقية كاملة أصبحت تحت سيطرة الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا .

وتابع:” لا دور ولا تدخل “للقيادة العامة” في موضوع التسليم والتسلّم، ولا دور لوكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم في موضوع التسليم والتسلّم لكنه حضر المراسم، وبارك الخطوة وأبدى استعداده لتسليم مقرات الداخلية وتأمين الحكومة”

وأشار إلى أن الأسبوع المقبل سيكون هناك تسليم وتسلّم في مقر رئاسة الوزراء في الجنوب، ولا صحة لما تردّد عن قيام مسلحين باقتحام مقر رئاسة الوزراء يوم الثلاثاء الماضي وطرد موظفين”.

وباشرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا مهامها بالمنطقة الشرقية بعد إتمام إجراءات التسليم والتسلم الرسمية اليوم الخميس في بنغازي.

وشارك نائب رئيس الوزراء المنطقة الجنوبية بالحكومة الليبية سالم معتوق الزادمة، في مراسم استلام كافة المقرات الحكومية في المنطقة الشرقية رفقة نائب رئيس الوزراء علي القطراني.