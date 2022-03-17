انطلاق فعاليات الملتقى العلمي الثاني لصيادلة الجنوب في سبها

انطلقت بقاعة مركز اللغات في مدينة سبها، اليوم الخميس، فعاليات الملتقى العلمي الثاني لصيادلة الجنوب الذي يقام بتنظيم وإشراف كلية الصيدلة جامعة سبها ونقابة صيادلة فزان تحت شعار «واقع يتغير».

وقالت نقيب صيادلة فزان الدكتورة وردة الجراح لـ«بوابة الوسط» إن الملتقى يهدف إلى تجميع صيادلة الجنوب وتشجيعهم على البحث العلمي والاهتمام بطلبة الصيدلة وزرع ونشر مفاهيم علم الصيدلة خصوصا للطلبة الخرجين، مشيرة إلى أن فعاليات الملتقى تتناول دور البحث العلمي وأخلاقيات المهنة والتعريف بدور الصيدلي أثناء جائحة فيروس كورونا.

وأضاف عميد كلية الصيدلة في سبها، الدكتور مصطفى الصغير لـ«بوابة الوسط» أن فعاليات الملتقى شهدت عرضا لمشاريع لأول دفعة من خريجي كلية الصيدلة في سبها، منوها بأن هذه المشاريع رسالة إلى وزارة الصحة للتأكيد على أن البحوث الصيدلانية تمس الواقع وتوضح ما تعانيه المهنة وكيفية تحسين أداء الصيدلي في وزارة الصحة أو الرعاية الصحية بالمجتمع.

وشهدت فعاليات الملتقى، حفلا لتخريج الدفعة الأولى من كلية الصيدلة بجامعة سبها بحضور رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

الملتقى العملي الثاني لصيادلة الجنوب في سبها. الخميس 17 مارس 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)

الملتقى العملي الثاني لصيادلة الجنوب في سبها. الخميس 17 مارس 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)

الملتقى العملي الثاني لصيادلة الجنوب في سبها. الخميس 17 مارس 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)

الملتقى العملي الثاني لصيادلة الجنوب في سبها. الخميس 17 مارس 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)

الملتقى العملي الثاني لصيادلة الجنوب في سبها. الخميس 17 مارس 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)