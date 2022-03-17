امغيب: تمسك الدبيبة بالسلطة يعيد ليبيا لدائرة العنف والصراع المسلح

العنوان-طبرق

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن تمسك حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، بعدم التسليم للحكومة الليبية لا يدعو إلى الانقسام فقط بل إلى العودة للمربع الأول ودائرة العنف والصراع المسلح بحسب ما قام به من خطوات تصعيدية في الآونة الأخيرة.

في تصريحات صحفية أضاف امغيب: “نحن في مرحلة ووقت حساس لا نريد فيه التدخل الأجنبي، والاتفاق حصل بإرادة ليبية خالصة ولكن الدبيبة يريد تنفيذ رغبات وطموح وأجندة دول”.

وأشار امغيب إلى أن عدم انجرار رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إلى الحرب، ورغبته دخول العاصمة بقوة السلام لا بقوة السلاح، تصرف حكيم، ولذلك تغيرت وجهة نظر المجتمع الدولي والدول المتدخلة في الشأن الليبي.

وأكد امغيب أن الفترة القادمة سنرى فيها الاعتراف بالحكومة دوليا، ولا يهمنا التعويل كثيرا على الدعم الدولي للسلطة التنفيذية، فالدول الأجنبية لا يحق لها التدخل في السيادة الليبية، وإنما نعول على الشعب والإرادة المحلية