عون: لا صحة لما يتداول عن توقف جديد لحقل الشرارة النفطي

ليبيا – قال وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون إن إنتاج حقول النفط متواصل ولا صحة لما يتداول عن توقف جديد لحقل الشرارة النفطي.

عون وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الخميس أوضح أن الإنتاج اليومي يتجاوز مليونًا و200 ألف برميل يوميًا، والتصدير مستمر.

وأضاف: “مجلس النواب لم يخطرنا بتجميد عوائد النفط وإلزام المؤسسة بإيداع الإيرادات لدى المصرف الليبي الخارجي، ووفق القانون، لا يحق له التحكم في عوائد النفط التي ترد إلى المصرف المركزي ووزارة المالية ومنها إلى جهات الصرف المحددة بالقانون”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية