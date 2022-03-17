سنستخدم الطرق السلمية لمباشرة العمل من طرابلس – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، خلال اجتماعه مع سفير التشيك لدى ليبيا، جان فيستيال، “على موقفه باستخدام جميع الطرق السلمية والقانونية لمباشرة عمل الحكومة من طرابلس، للبدء في تسيير العملية الانتخابية ولتوفير الخدمات بشكل عاجل وسريع لكل الليبيين”.

وكان قد شارك باشاغا عبر صفحته بـ تويتر تغريدة السفير التشيكي.

وناقش الطرفان خلال لقائهما العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى آخر تطورات الوضع السياسي والمحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة.

كما أكد الطرفان على دعمها للحلول السليمة بشأن الأزمة في ليبيا.