دوجاريك: أمين عام الأمم المتحدة ناقش مع رئيس الوزراء الليبي المكلف فتحي باشاغا آخر التطورات السياسية

أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، عن القلق العميق إزاء “الاستقطاب السياسي” المستمر في ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه غوتيريش مع رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، وفق ما ذكر ستيفان دوجاريك متحدث الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحافي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوجاريك، إن “الأمين العام أجرى في وقت سابق اليوم محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا”.

وأضاف أن “الأمين العام ناقش مع باشاغا آخر التطورات في ليبيا، حيث أعرب عن قلقه العميق إزاء الاستقطاب السياسي المستمر في ليبيا، والذي يحمل مخاطر كبيرة على الاستقرار الليبي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس”.

وأردف دوجاريك أن “الأمين العام شدد خلال المكالمة على ضرورة أن تحافظ جميع الجهات الفاعلة على الهدوء والاستقرار على الأرض”.

وتابع: “أوضح الأمين العام أن المأزق الحالي يتطلب حوارا عاجلا لإيجاد طريق توافقي للمضي قدمًا، وكرر دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تقوم بها مستشارته الخاصة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز”.

وردا على أسئلة الصحافيين بشأن من هو رئيس الوزراء الليبي الذي تتعامل معه الأمم المتحدة حاليا قال دوجاريك: “هناك مراكز قوى متنافسة في ليبيا .. وهدفنا هو تخفيف حدة الوضع حتى تتضح الأمور للشعب الليبي ويتحقق لهم السلام”.

وتابع دوجاريك: “أن غوتيريش إتصل بعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة تسيير الأعمال (منتهية الولاية) وأكد ل ، رفض الأمم المتحدة القاطع لاستخدام العنف والترهيب وخطاب الكراهية”.