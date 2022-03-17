منظمة: غرق وفقدان 70 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا خلال أسبوعين

أفادت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم (الخميس)، عن غرق وفقدان ما لا يقل عن 70 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا في الأسبوعين الأخيرين، ما يرفع عدد الغرقى المفترضين في وسط البحر المتوسط إلى 215 شخصاً منذ مطلع العام الحالي.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان نشرت نسخة منه بالعربية: «هناك ما لا يقل عن 70 مهاجراً مفقوداً في البحر، أو مفترض وفاتهم، قرب الشواطئ الليبية في الأسبوعين الماضيين».

وترفع حوادث الأسبوعين الماضيين العدد الإجمالي للمهاجرين الذين تم الإبلاغ عن وفاتهم أو فقدانهم في وسط البحر الأبيض المتوسط إلى 215 هذا العام، وفق المنظمة.

وجددت المنظمة، في بيانها، الدعوة إلى «إجراءات ملموسة للحد من الخسائر في الأرواح في طريق وسط البحر الأبيض المتوسط بصورة استباقية ومكرَّسة في قضايا البحث والإنقاذ، وإنشاء آلية للإنزال الآمن، بما يتماشى مع القانون الدولي»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، فيديريكو صودا: «أنا مروّع بسبب استمرار الخسائر في الأرواح في وسط البحر الأبيض المتوسط، وعدم اتخاذ إجراءات للتصدي لهذه المأساة المستمرة»، لافتاً إلى تسجيل أكثر من نصف الوفيات هذا العام بالقرب من الساحل الليبي، وفق «مشروع المهاجرين المفقودين».

وتتكرر عشرات من حوادث غرق المهاجرين في عرض البحر المتوسط، الذين يستقلون مراكب صيد وقوارب متهالكة.

ووصل أكثر من 123 ألف مهاجر إلى إيطاليا عام 2021 انطلقوا من ليبيا وتونس، مقارنة بأكثر من 95 ألفاً عام 2020. وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وغرقت ليبيا منذ ثورة 2011 في فوضى، استغلها المهربون الذين ينظمون رحلات لعشرات الآلاف من المهاجرين، معظمهم من أفريقيا، جنوب الصحراء، لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط.

ويقبع هؤلاء المهاجرون في مراكز احتجاز، في ظروف تنتقدها بانتظام المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة.

وتم إعادة وإنقاذ أكثر من 22 ألف مهاجر، وفقدان ووفاة نحو 1000 آخرين، قبالة سواحل ليبيا خلال العام الماضي، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.