الدبيبة لـ«السفير الأمريكي»: ندعم جهود ستيفاني واعتمدنا خطة لرفع إنتاج النفط

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين وآخر المستجدات السياسية في البلاد.

وأكد المنفي، خلال اللقاء، حرص حكومته على إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، مطالبًا كل الأطراف المعنية بالإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالانتخابات.

وجدد الدبيبة، دعمه لجهود المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، من أجل الخروج بقاعدة دستورية تمكن الليبيين من اختيار سلطتهم التشريعية القادمة.

وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تعتمد خطة تدعم بها المؤسسات والشركات النفطية للرفع من معدلات الإنتاج للمساهمة في الحد من العجز العالمي الحاصل في قطاع الطاقة.