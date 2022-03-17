السفارة الليبية تستضيف اجتماع مجلس السفراء الأفارقة المعتمدين لدى إيطاليا

تستضيف السفارة الليبية فى إيطاليا الاجتماع الدوري لمجلس السفراء الافارقة المعتمدين لدى إيطاليا فى مقر قاعة الاكاديمية الليبية التابعه للسفاره الليبيه بروما.

وشددت السفارة الليبية لدى إيطاليا على أهمية المجموعه الافريقية في العمل الإفريقي المشترك داخل ايطاليا وعلى الساحة الأوروبيه وأن حماية المصالح الافريقية يجب أن يكون ضمن الاهتمام المشترك لهذا المجلس وهذا يزيد من نجاح الملفات والتي تخص بشكل مباشر المصالح الافريقية داخل ايطاليا وتفعيل اللجان داخل المجلس وذلك لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه السفراء بالمجلس وإحياء اليوم الثقافي الإفريقي والاهتمام بمصالح الجاليه الإفريقية داخل إيطاليا.