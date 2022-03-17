وليامز: المجتمع الدولي يدعم المساعي الأممية لمعالجة الأزمة في المسار التنفيذي

التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، اليوم الخميس، في تونس، بعدد من أعضاء من مجلس الدولة حيث أكدت لهم ضرورة أن تبدأ المحادثات بين مجلسي النواب والدولة دون مزيد من التأخير.

وليامز، وفي تغريدة عبر حسابها في تويتر، قالت: “كررت التأكيد على أن أفضل طريقة للمضي قدمًا هي التمكين من إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية وشاملة، على أساس دستوري وقانوني راسخ، وأبلغتهم بالحاجة إلى الحفاظ على الهدوء وأن المجتمع الدولي يدعم المساعي الأممية لمعالجة الأزمة في المسار التنفيذي”.

وتابعت: “الأعضاء عبروا عن آرائهم بشأن الوضع السياسي وعرضوا رؤيتهم للخروج من المأزق الحالي”.