الغزالي: القطراني تسلم مقر رئاسة الوزراء في بنغازي

العنوان – بنغازي

كشف مدير المكتب الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء ببنغازي صلاح الغزالي استلام مقر رئاسة الوزراء في بنغازي للنائب الأول لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان علي القطراني.

وأضاف الغزالي في تصريحات صحفية أن التسليم تم من رئيس الديوان رضا فرج الفريطيس إلى النائب مباشرة.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء، أن المنطقة الشرقية كاملة أصبحت تحت سيطرة الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا

وأشار الغزالي إلى أن الأسبوع المقبل سيكون هناك تسليم واستلاّم في مقر رئاسة الوزراء في الجنوب.

ونفى مدير المكتب الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء قيام مسلحين باقتحام مقر رئاسة الوزراء يوم الثلاثاء الماضي وطرد الموظفين.