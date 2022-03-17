لجنة الصليب الأحمر تتابع ملف المتضررين من النزاع المسلح بليبيا

شهدت العاصمة التونسية عقد اجتماع مُطوّل لـ”مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني”، التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر في الفترة من 14 إلى 16 مارس، بحضور 6 من كبار الضباط العسكريين الليبيين من مدينتي طرابلس وبنغازي وخبيرين في الطب الشرعي.

ووفقاً للمنصة الإعلامية للصليب الأحمر بليبيا، فإن هذا الاجتماع يهدف إلى تقييم الجهود الإنسانية الجارية لتوضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص مجهولي المصير بسبب النزاعات المسلحة، بما في ذلك من خلال التعرف على الرفات البشرية المجهولة الهوية أو التي لم تتم المطالبة بها.

ركز المجتمعون خلال اللقاء، الموضوعات المتعلقة بحماية الأشخاص المتضررين من النزاع المسلح في ليبيا بما في ذلك المحتجزون والمفقودون، فيما أعرب المشاركون عن ثقتهم الكاملة في أساليب عمل هذه المنصة، التي تتيح الفرصة لتبادل الآراء ووضع السياسات والمبادئ التوجيهية لتطبيق القانون الدولي الإنساني من قبل “القوات المسلحة الليبية”.

يُذكر أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه لعام 2022، والاجتماع الخامس إجمالاً منذ إنشاء آلية العمل الرسمية عام 2019، تحت رعاية اللجنة الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن ليبيا شهدت على مدار العقد الأخير العديد من الاشتباكات المسلحة والصراعات في كافة المناطق منذ اندلاع أحداث ثورة فبراير في 2011، مروراً بمعارك 2014 وماتلاها من حروب ضد الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في بنغازي ودرنة وسرت، وانتهاءً بحرب طرابلس في 2019، ما أسفر عنه آلاف المتضررين في صفوف العسكريين والمدنيين على حد سواء.

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