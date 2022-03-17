وليامز تناشد النواب بالإسراع والرد على مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنتين

وليامز وعدد من النواب

أخبارليبيا24

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز إنها ناشدت عدد من النواب بالإسراع والرد على مقترح الأمم المتحدة.

وأضافت وليامز في تغريدة لها على “تويتر” :”التقيت بمجموعة من أعضاء مجلس النواب في العاصمة التونسية. وناشدت مجلس النواب بالإسراع بالرد وبشكل إيجابي على مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة للعمل على إنجاز قاعدة دستورية”.

وأوضحت المستشارة :”طرح الأعضاء وجهات نظرهم حول الوضع الراهن، فضلا عن رؤاهم حول سبل المضي قدما”.

وتابعت وليامز :”ناقشنا بالتفصيل مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة، كما شددت على أهمية إعادة بناء التوافق بين المجلسين من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن”.