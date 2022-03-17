ستيفاني: سفير الإمارات يدعم اجتماع اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة

التقت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز تلتقي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى ليبيا، محمد الشامسي، وذلك خلال زيارتها إلى تونس اليوم الخميس.

وأعربت ستيفاني في تغريدة عبر “تويتر” عن سعادتها بلقاء السفير الإماراتي، وقالت إنهما ناقشنا أهمية ضمان أن تكون الجهود الدولية بشأن ليبيا بناءة وموحدة.

وأشارت ستيفاني إلى أن الشامسي أعرب خلال الاجتماع عن دعمه للجنة المشتركة التي سوف تيسرها الأمم المتحدة بين مجلس النواب ومجلس الدولة للتوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.