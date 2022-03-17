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المنفي يبحث مع أعضاء بمجلس الدولة سبل الدفع بالعملية السياسية

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الخميس، مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة سبل الدفع بالعملية السياسية، عبر الحفاظ على الزخم الشعبي لإجراء الانتخابات، تلبية لتطلعات الناخبين.

كما شهد اللقاء الذي عُقد بالعاصمة طرابلس مناقشة التوافق على إطار قانوني لإنجاح الانتخابات، باعتبارها الحل الرئيسي للأزمة، إلى جانب جهود المجلس الرئاسي لدعم الاستقرار في البلاد.

وأكد المنفي على أهمية السير بخطى ثابتة نحو تحقيق المصالحة، انطلاقاً من مبدأ الحوار بعيداً عن المغالبة، معرجاً على ضرورة الشراكة بين كل الأطراف السياسية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

من جانبهم عبّر أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي، ودعم مبادرته لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

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قناة 218 الليبية

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