بين عبد الحميد الدبيبة و فتحي باشأغا… أي معسكر سوف يحظي بدعم الروس؟

شهدت الساحة السياسية في ليبيا خلال الأسابيع القليلة الماضية تصعيداً كبيراً، يُنذر بإقتراب البلاد من حافة الهاوية و يؤكد بأن الطريق إلى إيجاد حلولا سلمية للأزمة السياسية، لا يزال مسدودا أمام زعماء البلاد و قادتها، إذ لا يزال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة متمسكاً بموقفه الرافض لتسليم السلطة إلى فتحي باشأغا الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة فائز السراج سابقاً و يُحظي بدعم المعسكر الشرقي بقيادة خليفة حفتر حالياً.

و بالرغم من تعنت عبد الحميد الدبيبة و إصراره على عدم تسليم السلطة إلا لرئيس يأتي عبر صناديق الاقتراع و بانتخابات شرعية حسب وصفه، إلا أن محاولات باشأغا لاستلام زمام الأمور في البلاد بشكل سلس ما زالت مستمرة، فقد أثبت الرجل إنه مستعد لفعل كل الخطوات التي من شأنها أن تقربه من شغل منصب رئاسة البلاد في الفترة المقبلة، و من أجل تحقيق ذلك الحلم بدأ باشأغا بممارسة الضغوط على الدبيبة عبر مجلس شيوخ ليبيا الذي دعا الدبيبة إلى تسليم السلطة سلميا و عدم جر البلاد إلى دائرة الحرب الأهلية.

و لعل الأمر الذي يخيف الخبراء والمهتمين بالشأن الليبي هو تأكيد جميع الفرقاء السياسيين على العمل السلمي من أجل إنجاز مسألة الإنتقال السلمي للسلطة من عبد الحميد الدبيبة إلى باشأغا، إلا أنهم و في ذات الاثناء يعملون على تدريب و تسليح القوات العسكرية و المليشيات و شحذ همتها و نقلها بالقرب من مواقع من يصفونهم بالأعداء، فكل الأطراف المتنازعة الآن تعمل على تعزيز مواقفها و بناء التحالفات داخلياً و خارجياً حتى يتثنى لها الاستيلاء على السلطة بالقوة اللازمة في حال تعثرت الطرق السلمية و تعطلت القنوات الدبلوماسية.

و بحسب بعض الخبراء فإن جميع القوى السياسية تمتلك حظوظا متساوية ولا يستطيع أحدها أن يحسم الصراع دون تلقي مساعدة من الخارج تحديداً من الحلفاء الروس متمثلين في شركة فاغنر الأمنية الخاصة، التي من المحتمل أن يتم إرسالها إلى أوكرانيا لتساهم في الصراع القائم الآن بين روسيا و أوكرانيا، و كذلك يظل إحتمال بقائها في ليبيا قائما في حال نحج أحد أطراف الصراع بالاستعانة بهم و قام بعقد إتفاقيات عسكرية معهم، و سبق لقوات فاغنر التحالف مع المشير خليفة حفتر إلا أن الوضع أختلف الآن فهي على ما يبدو تحتفظ بمسافة واحدة من جميع الأطراف، و لهذا يرى البعض بأن المعسكر أو الشخصية السياسية التي تنجح في التعاون معهم و الإستعانة بهم سوف تكون صاحبة القدر المعلي في الفوز بالصراع السياسي و إنهاء حالة الجمود التي تشهدها البلاد منذ عهد الثورة الليبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق معمر القذافي قبل أكثر من عقدا من الزمان.