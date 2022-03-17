غويتيريش يشيد بالدعم الذي تلقته الحكومة الليبية عند تكليفها

تلقى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اتصالاً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيرش، حيث تناول الاتصال الأوضاع الحالية في ليبيا.

وشدد رئيس الحكومة على الهدف الرئيسي للحكومة وهو الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

من جهته، أكد الأمين العام على ضرورة حفظ الاستقرار، وأشاد بالدعم الواضح الذي تلقته الحكومة عند تكليفها.

كما شدد الطرفان على ضرورة التعاون مع البعثة الأممية للدعم ومستشارة الأمين العام السيدة ستيفاني ويليامز خلال الفترة القادمة.