امغيب: الحكومة الليبية ستتسلم ديوان المنطقة الجنوبية الأسبوع القادم

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن ديوان رئاسة الوزراء في المنطقة الشرقية شهد تسليما وتسلّما سلسا وسلميا اليوم الخميس بين رئيس ديوان المنطقة الشرقية بحكومة الوحدة رضا فريطيس ونائب رئيس الحكومة الليبية علي القطراني.

وقال امغيب في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن نائب رئيس الحكومة عن الجنوب سالم الزادمة كان ضمن الحضور، وأكد أن التسليم والتسلّم في المنطقة الجنوبية سيكون نهاية الأسبوع القادم بعد إجراء الترتيبات اللازمة.

وحذر عضو مجلس النواب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، من أن تمسكه بعدم التسليم والتسلّم للحكومة الليبية لا يدعو إلى الانقسام فقط بل إلى العودة للمربع الأول ودائرة العنف والصراع المسلح بحسب ما قام به من خطوات تصعيدية في الآونة الأخيرة.

وأضاف مغيب “نحن في مرحلة ووقت حساس لا نريد فيه التدخل الأجنبي، والاتفاق حصل بإرادة ليبية خالصة ولكن الدبيبة يريد تنفيذ رغبات وطموح وأجندة دول” على حد تعبيره.

وأشار النائب إلى أن عدم انجرار رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إلى الحرب، ورغبته دخول العاصمة بقوة السلام لا بقوة السلاح، هو تصرف حكيم، ولذلك تغيرت وجهة نظر المجتمع الدولي والدول المتدخلة في الشأن الليبي.

وتابع: سنرى الفترة القادمة الاعتراف بالحكومة دوليا، ولا يهمنا التعويل كثيرا على الدعم الدولي للسلطة التنفيذية، فالدول الأجنبية لا يحق لها التدخل في السيادة الليبية، وإنما نعول على الشعب والإرادة المحلية.

ولفت امغيب إلى أن موعد الانتخابات هو اختصاص المفوضية العليا للانتخابات، وقد صرحتْ بوجود قوة قاهرة وعقبات أمامها.

ووصف النائب سعي الدبيبة لإجراء الانتخابات في نهاية يونيو القادم، حسب تصريحاته، بأنها خطوة عبثية لإطالة الأزمة السياسية.