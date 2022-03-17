منظمة اليونسيف تواصل دوراتها في مواجهة العنف بالمدراس الليبية

أتاحت منظمة اليونسيف للطفولة دورة تدريبية في مدينة طرابلس، تمحورت حول التدريب على تعزيز الخبرة على تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي في مواجهة العنف داخل المدارس.

استهدفت الدورة 10 اختصاصيين اجتماعيين و10 مستشارين نفسيين اجتماعيين، خلال تدريب مدته 5 أيام في الفترة من 8 إلى 12 من شهر مارس الجاري.

ووفقاً للمنصة الإعلامية لليونسيف، يُعد هذا البرنامج استكمالاً لتدريب المدربين الذي التأم في شهر ديسمبر العام الماضي 2021، واستهدف 38 اختصاصياً اجتماعياً حول الصحة العقلية والدعم النفسي والوقاية من العنف والاستجابة له، كوسيلة لتعزيز نظام حماية الطفل داخل نظام التعليم.

وأعربت منظمة اليونيسف في منشور لها عن امتنانها للدعم المقدم من قبل الحكومة الألمانية، الذي ساهم في نجاح العديد من برامج حماية الطفل التي تعمل المنظمة على تنفيذها في ليبيا.

وتجدر الإشارة إلى تنامي ظاهرة العنف في المدارس الليبية العامة والخاصة على حدٍ سواء، في ظل العنف العام الذي شهدته البلاد والذي انعكس على كافة المظاهر التربوية من عنف المدرس على الطالب والتنمر بين الطلاب، وما صاحبه من إهمال لقطاع التربية والتعليم نتيجة الانقسام الإداري والصراعات السياسية والمسلحة، ناهيك عن غياب الاهتمام بالجانب التربوي في مراقبات التعليم وعدم إيلاء هذا المجال العناية الكافية واللازمة لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

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