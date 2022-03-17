رئيس المجلس الرئاسي يلتقي عميد بلدية زوارة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية

طرابلس 17 مارس 2022 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الخميس، وفدًا من بلدية زوارة ضم عميد البلدية وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل البلدية.

وأكد السيد العميد خلال اللقاء؛ استعداد البلدية المساهمة في مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي؛ الذي يهدف لرأب الصدع ولم شمل أبناء الوطن، من أجل عودة السلام والاستقرار للبلاد.

كما بحث اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس الوضع الأمني والعسكري بالحدود الغربية، خاصة منفذ رأس أجدير الرابط ما بين ليبيا وتونس.

من جهته، أكد المنفي على أهمية مدينة زوارة باعتبارها صمام أمان لليبيا من الغرب لقربها من المنفذ الحدودي، وعلى دورها في نجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي والذي يهدف لاستقرار ليبيا، وتمهيد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي. (وال)

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