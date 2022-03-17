نورلاند للدبيبة: نؤكد على ضرورة إعادة فتح المجال الجوي فورا أمام الرحلات الداخلية

حث المبعوث الخاص والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، على التوصل إلى حل وسط بينما تحاول ليبيا الانتقال إلى المراحل النهائية من الحكم المؤقت لتمهيد الطريق للانتخابات.

وأدّى نورلاند، اليوم، بحسب تدوينة للسفارة الأمريكية لدى ليبيا، زيارة إلى طرابلس لعقد اجتماعات مع التركيز على الحفاظ على الهدوء والعودة إلى الطريق نحو الانتخابات. كما شارك السفير نورلاند في استضافة اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين من أجل تعزيز التقدم في المسار الاقتصادي لليبيا، وهو جهد يمكن أن يعالج الفوارق الاقتصادية ويساعد على استقرار الوضع السياسي.

ولخص نورلاند الزيارة بالإشارة إلى أنّ “الولايات المتحدة تواصل دعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين ينتظرون الانتخابات ويطالبون بفرصة للإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل بلادهم. كما ركزنا على دعمنا للتقدم المستمر على المسار الاقتصادي كعنصر أساسي لضمان الاستقرار والازدهار المشترك – وإنهاء المرحلة الانتقالية الصعبة والطويلة في ليبيا”.

وتحدث السفير نورلاند، خلال زيارته هذه، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس وزراء الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، وأكد على دعم الولايات المتحدة لعملية تقودها ليبيا، بتيسير من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، تؤدّي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في أسرع وقت ممكن. وشجع نورلاند الدبيبة على التعامل مع رئيس الوزراء باشاغا المكلّف من قبل مجلس النواب، من أجل تجنب تصعيد التوترات التي قد تؤدي إلى العنف. كما دعا أيضًا إلى إعادة فتح المجال الجوي الليبي أمام جميع الرحلات الجوية الداخلية.

والتقى نورلاند مع زملائه الرئيسين الممثلين لمجموعة العمل الاقتصادية: منسق الأمم المتحدة راي زيننغا، وسفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، والسفير المصري تامر مصطفى، وكذلك محافظ البنك المركزي الصديق الكبير و ممثل عن الفرع الشرقي لمصرف ليبيا المركزي. كما مثّل نورلاند ونائب مساعد وزير الخزانة إريك ماير (عبر مشاركة افتراضية) الولايات المتحدة. وأشار نورلاند إلى أنّ إدارة عائدات النفط الليبي يجب أن تُبنى على ركيزة الشفافية واستقلال المؤسسات السيادية من أجل بقائها بمنآى عن التجاذبات السياسية. وأشار نورلاند أيضًا إلى أنّ ليبيا يمكن أن تستفيد من أسعار النفط المرتفعة الحالية وتساعد في تهدئة أسواق الطاقة العالمية، إذا حصلت المؤسسة الوطنية للنفط على الموارد اللازمة لتعزيز الإنتاج.