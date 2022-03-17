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اليونان تعين سفيرها بالجزائر مبعوثًا خاصًا إلى ليبيا

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قرر وزير الخارجية اليونانية “نيكوس ديندياس” تعيين سفير بلاده سفيرها لدى الجزائر “جورجيوس زاكاريوداكيس “مبعوثًا خاصًا إلى ليبيا خلفًا للسفير “كريستودولوس لازاريس”.

وأفادت وزارة الخارجية اليونانية، في بيان لها، بأن تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا يثبت اهتمام اليونان الشديد بالبلاد التي يرتبطون معها بعلاقات قديمة وتاريخية.

وأوضحت وزارة الخارجية اليونانية، أن أثينا ستواصل العمل بالتنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا لصالح الشعب الليبي والمنطقة الأوسع.

ولفت الوزارة، إلى أن اليونان كانت من أوائل الدول التي أعادت فتح سفارتها في طرابلس في فبراير 2021 وفتح القنصلية العامة في بنغازي في مايو 2021.

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اليونان تعيين سفير بالجزائر ليبيا مبعوث خاص

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صحيفة الساعة 24

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