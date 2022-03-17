نورلاند: الولايات المتحدة تواصل دعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين ينتظرون الانتخابات

العنوان – طرابلس

أكد المبعوث الخاص والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس أنّ الولايات المتحدة تواصل دعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين ينتظرون الانتخابات ويطالبون بفرصة للإدلاء بأصواتهم

وشدد نورلاند خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على دعم الولايات المتحدة لعملية تقودها ليبيا، بتيسير من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، تؤدّي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في أسرع وقت ممكن.

وشجع السفير رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة على التعامل مع رئيس الوزراء الجديد فتحي باشاغا المكلّف من قبل مجلس النواب، من أجل تجنب تصعيد التوترات التي قد تؤدي إلى العنف.

ودعا نورلاند أيضًا إلى إعادة فتح المجال الجوي الليبي أمام جميع الرحلات الجوية الداخلية.

وتابع :”ركزنا على دعمنا للتقدم المستمر على المسار الاقتصادي كعنصر أساسي لضمان الاستقرار والازدهار المشترك وإنهاء المرحلة الانتقالية الصعبة والطويلة في ليبيا”.